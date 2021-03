Bignona : BBY aux cotés des populations après les manifs

DECLARATION



Des troubles d’une ampleur inédite ont secoué les jours derniers beaucoup de localités du pays, des troubles d’une violence inouïe, contenues et endiguées grâce au professionnalisme et au sens républicain des forces de défense et de sécurité.Malgré tout, des morts ont malheureusement été déplorés, de nombreux blessés également, mais aussi le saccage et la destruction de biens publics et privés dans des proportions inestimables.BBY du département de Bignona s’incline pieusement devant la mémoire des morts, des jeunes essentiellement, que notre Nation n’arrêtera jamais de pleurer.Aux cotés des populations du département de Bignona profondément éprouvées par la perte tragique de trois de ses fils, à la fleur de l’âge, BBY exprime avec une grande amertume sa compassion infinie aux parents des victimes, leur présente ses condoléances les plus sincères et attristées, prie pour le repos de leurs âmes dans le plus haut des paradis que nous réserve le tout puissant, et pour que pareille situation ne se reproduise plus dans notre cher Sénégal, terre de paix.C’est pourquoi, BBY du département de Bignona salue, à leur juste valeur, l’engagement entier et l’effort soutenu de tous les Chefs religieux et coutumiers, les leaders d’opinions, la Société civile, les bonnes volontés de tous bords, qui se sont investis dans la discrétion qui les caractérise et l’efficacité qui en résulte, pour le retour au calme et à un mieux vivre en commun sous la seule protection de l’Etat, unique et ultime garant de notre sécurité collective, celle personnelle de chacun de nous et de tous et, celle de nos biens.S’inspirant surtout du puissant message de Son Excellence Monsieur Macky SALL Président de la République, qu’elle félicite et encourage très vivement, message livré avec hauteur et responsabilité lors de son Adresse à la Nation de ce Lundi 08 mars 2021, BBY du département de Bignona fait totalement sienne l’appel solennel lancé par ce dernier à la dynamique jeunesse de son pays qu’il dit, sans faux fuyant, avoir comprise, un appel à l’apaisement, à la confiance, au calme et, à la nécessaire sinon impérieuse cohésion nationale.Vive le Président Macky SALLVive le Sénégal