Bignona : Deux femmes victimes des gaz lacrymogènes

Le procès opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang irrite les partisans du leader de Pastef à Bignona. Des jeunes sont sortis manifester dans les rues de la commune.







En riposte, les éléments de la gendarmerie ont fait usage de grenades lacrymogènes pour les disperser. Des informations reçues font état de deux femmes tombées en syncope aux abords du marché, non loin de la RN4, du fait du gaz lacrymogène qu'elles ont inhaler.





Depuis hier, la tension est vive dans le département de Bignona, notamment dans la commune de la capitale du Fogny et le centre-ville.





Ce matin, la tension n'a pas baissé. Et depuis des heures, la situation s'est amplifiée avec des tirs de grenades lacrymogènes des gendarmes contre des jets de pierres des manifestants. Les institutions financières bordant la route nationale n°4 et la quasi-totalité des commerces ont baissé leurs rideaux, pour éviter de subir la furie des jeunes manifestants et les dommages des grenades lacrymogènes.





Comme au niveau du département de Bignona, la plupart des écoles ont libéré les potaches. La circulation sur la RN4 est au ralenti, beaucoup de véhicules passent par les ruelles des quartiers pour contourner les manifestants.