Bilan des Locales : Le message fort de Macky Sall aux responsables de l'APR

Le Président Macky Sall a rencontré, hier, le Secrétariat Exécutif National (SEN) de l'Alliance pour la République (APR).



Une occasion saisie par l’Apériste en chef pour requinquer ses troupes et analyser profondément les résultats du scrutin du 23 janvier dernier.



L’Observateur, qui livre les détails de ce conclave républicain, renseigne que le chef de l’État a demandé à ses lieutenants à rester humbles.



«Regardons l’avenir fermement et lucidement et oublions ce qui peut contrarier nos élans, à savoir les ressentiments, les rancœurs et les rancunes. Après la compétition, retrouvons les cinq valeurs et principes qui cimentent notre compagnonnage et nous valent tant de victoires. La primauté de l’intérêt général, la solidarité, l’unité, la discipline et la mobilisation constituent des facteurs clés de l’efficacité et de la performance», a-t-il déclaré.



Avant d’inviter ses responsables «à resserrer les rangs, à faire preuve, là où cela est nécessaire, d'esprit de dépassement et de grandeur.» «Veillons sur notre unité et sa consolidation. Travaillons ensemble, main dans la main, car c'est seulement ainsi que nous nous assurerons de futures victoires.»