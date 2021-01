Bilan Fonds Covid : Mansour Faye et Matar Bâ n’ont pas (toujours) rendu compte

Le Comité de suivi de Force Covid-19 peine encore à boucler son rapport.Motif ? L'ex-ministre du Développement communautaire et de l'équité territoriale, Mansour Faye, tarde à rendre compte de sa gestion des milliards Fcfa destinés à l’achat de vivres pour les populations.Ce, dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale (PRES), au Comité de suivi dirigé par le Général François Ndiaye.Idem pour le ministre des Sports, Matar Bâ. En effet, selon les informations de L’Observateur, sur les 23 ministères visités par l’équipe du général Ndiaye, seuls les départements dirigés par les maires de Saint-Louis et de Fatick n’ont pas encore versé les pièces justificatives.