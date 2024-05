Birahime Seck à la recherche du "fameux" décret de répartition des services, gage de bonne gouvernance

Supposé être pris depuis le 5 avril 2024, le décret sur la répartition des services reste introuvable dans tous les circuits de l'Administration. Bien qu'on en parle, les agents de l'Administration disent ne pas l’avoir vu. Les multiples interpellations du Secrétariat général du gouvernement n'ont rien donné. Alors qui détient le décret portant répartition des services de l’État ?





En tout état de cause, la bonne gouvernance, selon le coordinateur du Forum civil Birahime Seck, "requiert de rendre public" ce fameux "décret portant répartition des services entre la présidence, la primature et les ministères pour l'information des citoyens et le suivi efficace des activités du gouvernement".