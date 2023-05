Blocus total à Tambacounda dans l’attente de l’arrivée de Sonko

Les jeunesses républicaines semblent déterminées à barrer la route au leader du Pastef. Après un premier blocus à l'entré de la ville ponctuée par de lourdes charges de lacrymogènes soldées par deux blessés du côté des aperistes, les camarades de Ibrahima Dramé, patron de la Cojer de Tamba, ont repris du service.







Ils ont battu le rappel des troupes pour investir la sortie de la ville afin de barrer la route au leader de Pastef. Depuis que la venue de Ousmane Sonko a été annoncée, la capitale orientale fait l'objet d'un blocus.