Bonne gouvernance : Enda Ecopop et l’UE en croisade contre la corruption

Avec les Objectifs de développement durable (ODD), la communauté internationale a adopté en septembre 2015 le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (agenda 2030).





C’est dans ce cadre qu'Enda Ecopop (Espace de co-production et des offres populaires pour l’environnement et le développement), de l’organisation Enda Tiers Monde, en collaboration avec l’Union européenne, le Programme de développement local (Pndl), Luxembourg Aid & développement et d’autres entités, a organisé, ce vendredi, une activité de restitution du rapport « Sénégal et ODD 16 : quel bilan d’étape après 05 ans ?»





Selon l’équipe de rédaction du rapport, représentée par Aissatou Mbaye, l’organisation a porté son choix sur les cibles 5 et 7, car ‘’quand on parle de bonne gouvernance, la problématique de lutte contre la corruption ne peut pas être occultée. C’est une problématique axée jusqu'au niveau central alors que ce sont des pratiques quotidiennes. C’est le moment aujourd’hui de corriger cela, pour qu’on puisse avoir des initiatives citoyennes qui militent pour la lutte contre la corruption au niveau local’’, précise-t-elle.





En concordance avec le troisième axe du Plan Sénégal Emergent « Gouvernance, Institutions, Paix et Sécurité », l’ODD 16 répond aux exigences de bonne gouvernance, de développement local, de promotion de la paix, de sécurité et d’intégration africaine.





C’est ainsi qu'Enda Ecopop, qui est une ONG qui développe une approche alternative du développement local basée sur la mobilisation et la valorisation des initiatives portées par les collectivités locales et les groupes de base en matière d'amélioration des conditions et du cadre de vie, s’est alors intéressée à l’ODD 16 et plus précisément sur les cibles 5 et 7.





Selon l’ONG, ces deux cibles constituent la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et la participation des jeunes et des femmes dans les instances de décision.