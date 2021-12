Bougane Gueye à Sindia : "Le Yonu Yokuté est devenu un Yonou Yakhouté"

Le leader de Gueum sa bopp, Bougane Gueye Dany, a présidé ce week-end un meeting dans la commune de Sindia. Il a, à cet effet, fait le procès du régime actuel, qui selon lui, s'enrichit sur le dos de la population qui ne sait plus à quel saint se vouer.





Bougane Guèye Dany dénonce une cherté de la vie au moment où les gouvernants ne se gênent plus à rouler sur de rutilantes voitures.



Aux côtés de son candidat à la commune de Sindia, Dr Pape Moussa Thior, Bougane Gueye Dany a assuré : "on a besoin d'un manager, d'un professionnel rompu à la tâche. Sindia a de la ressource et de la richesse, malheureusement elles sont mal exploitées. Vous avez des problèmes d'adduction d'eau, une carence de tables bancs dans les écoles, de routes, de financement pour les femmes. Le Yonu Yokouté est devenu un Yonou Yakhouté.







Le Yonu Yakhouté est une voie qui leur permet de s'enrichir et de maintenir le peuple sénégalais dans la pauvreté.