Bounkiling- « Depuis les émeutes, nous sommes restés bloqués faute d’outil de travail » (Préfet)

Les activités sont paralysées à la préfecture de Bounkiling faute d’outil de travail. En effet, lors des manifestations pro Sonko suivies d’émeutes, la préfecture avait été saccagée et tout le matériel informatique emporté selon le chef de l’exécutif départemental. « Depuis les évènements, nous sommes restés bloqués faute d’outil de travail » a dit Mbassé Sène.Informé et sensibilisé de la situation, le président du Conseil départemental a apporté son soutien. Il s’agit d’ordinateurs fixes et portables et d’une photocopieuse multifonctionnelle. En recevant cet appui, le préfet a trouvé que cette solidarité active du président du Conseil départemental constitue une véritable bouffée d’oxygène qui leur permettra de continuer le travail dans l’attente de l’appui du ministère.En guise de sensibilisation, Mohamed Diaïté, le président du Conseil départemental s’est adressé à la population en ces termes : « Si vous détruisez un seul bien de l’Etat, vous avez détruit votre propre bien parce que c’est avec votre impôt et ceux que paient vos parents, les commerçants, les industriels et les fonctionnaires que l’Etat construit les infrastructures ».Tout comme le président du Conseil départemental, l’autorité préfectorale, après avoir regretté ce qu’il a qualifié de journées douloureuses pour Bounkiling et pour l’ensemble du Sénégal, a appelé les jeunes à respecter les institutions et les symboles de la République. « Plus jamais ça» leur a-t-il demandé.