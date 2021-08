Bousculade à keur massar : Quand Aminata Assome Diatta livre la casamance à Sonko

Originaire de Bignona (Casamance) Mme Aminata Assome Diatta semble fuir la Casamance pour venir s’installer politiquement r à Dakar, précisément à Keur Massar. Et Madame le ministre du Commerce a géopolitiquement manœuvré jusqu’à faire de cette localité de la banlieue son fief politique.



Pour de nombreux cadres de l’Alliance pour la République (Apr) Mme Aminata Assome Diatta devrait dans les normes militer et combattre dans son Bignona natal pour sauvegarder le peu de militants ou de voix qui restent fidèles à la mouvance présidentielle.



Il est vrai que démographiquement, Keur Massar pèse très lourd en termes d’électeurs, contrairement à la basse Casamance devenue un désert électoral. Seulement voilà, abandonner la basse Casamance pour aller se bousculer dans les embouteillages politiques de Keur Massar, c’est livrer son bastion de Bignona aux loups du Pasfef d’Ousmane Sonko.



Pour Le Témoin, il est encore grand temps que Macky Sall structure son parti. Une formation qui mérite un vrai découpage administratif et géographique de nature à déployer les vrais combattants dans les terrains hostiles comme Thiès, Ziguinchor, Kédougou, Touba, Rufisque, Kolda etc. sante