Brainstorming au Palais : Le "cas" Baldé au menu d'une rencontre entre Macky, Benoît Sambou...

Le président de la République et patron de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a reçu, pendant plus de deux heures, Benoît Sambou, Seydou Sané et Doudou Kâ, tous responsables de l'Alliance pour la République (APR) à Ziguinchor.



Au menu des discussions ? Les élections locales du 23 janvier 2022. Du moins à en croire les indiscrétions rapportées par Le Quotidien.



Lors de l’audience, les partisans de Macky Sall lui ont expliqué que, selon leurs calculs, leur parti était suffisamment fort dans la région, pour gagner les élections à Ziguinchor, sans avoir besoin de «s’encombrer» d’un allié comme Abdoulaye Baldé.



Selon les sources du journal, le chef de l’État a passé, en vain, la majeure partie du temps à tenter de convaincre ses camarades.



De guerre lasse, partant de la logique qu’une élection locale se gagne à la base, il revient donc à la base de bien choisir sa tête d’affiche.



Macky Sall, qui a donc pris acte du choix de ses partisans, en a informé son allié Abdoulaye Baldé et actuel maire de Ziguinchor.



Ainsi, le ticket de l’APR sera composé de Benoît Sambou à la mairie de Ziguinchor, tandis que Seydou Sané tentera de décrocher le Conseil départemental.



Quant à Doudou Kâ, il lui sera dévolu le rôle de porteur d’eau des ambitions de ses camarades de parti.