Budget 2022 : Les largesses de Macky à Idy et Aminata Mbengue Ndiaye

Le moins que l'on puisse dire est que Idrissa Seck et Aminata Mbengue Ndiaye, respectivement présidents du CESE et du HCCT, sont gâtés par la République.



Pour l’exercice 2022, le président du CESE trône sur un budget de 7 milliards 541 millions Fcfa pour une «institution sans utilité», indique Les Échos.



La présidente du HCCT, Aminata Mbengue Ndiaye, pèse environ 8 milliards 555 millions Fcfa, soit un milliard de plus que le budget d’Idrissa Seck.