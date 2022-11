Budget 2023: Marie Khemesse Ngom Ndiaye décline les priorités de son secteur

La ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait face aux parlementaires pour l'examen de son budget pour l'année 2023. Ce budget est arrêté à 272472429117 FCFA en autorisations d'engagement et 242474429117 CFA en crédits de paiement.



Au moins 126 députés se sont inscrits pour relever les dysfonctionnements du secteur, faire des recommandations ou apprécier les réalisations.



En réponse à ces interpellations, Marie Khemesse Ngom Ngom Ndiaye a expliqué que le “secteur aspire à la perfection”. Elle promet des efforts concernant la santé maternelle, la problématique de l'accueil au niveau des structures. Selon elle, “la rupture de confiance doit cesser et passe par une communication inclusive entre les acteurs de santé, les acteurs communautaires mais aussi la population”.



Concernant les internes des hôpitaux, la ministre affirme que 25 “ont été affectés et ne veulent pas partir sous prétexte que les lieux sont éloignés”.



Sur le problème de l'hôpital Le Dantec, elle a concédé des difficultés pendant le déménagement mais affirme que l'Etat a fait d'énormes efforts....