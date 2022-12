Budget : Près de 46 milliards de FCFA pour les Pêches et l'Économie maritime

Le marathon budgétaire se poursuit à l’Assemblée nationale. Ce samedi 3 décembre, c’est au tour du ministre des Pêches et de l’Economie maritime, Pape Sagna Mbaye de passer devant les députés. Son projet de budget 2023 est fixé à 45 973 996 259 PCFA en autorisations d'engagement (AE) et 21 473 996 259 FCFA en crédits de paiement (CP).