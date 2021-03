Burkina Faso : La Chambre de commerce lance un master spécialisé pour pallier le manque d'expertise pour les entreprises



Le public au lancement du master



Pour travailler à inverser cette mauvaise tendance, explique Issaka Kargougou, la CCI-BF a fait le pari de mettre à la disposition des secteurs structurants de l’économie, des ressources humaines qualifiées à travers la mise en place d’un dispositif de formation professionnelle adaptée. Il ajoute que le gouvernement burkinabè s’est aussi engagé dans la même dynamique depuis 2012 à travers le programme d’appui à la politique sectorielle d’enseignement et de formation technique et professionnelle.

Pour lui, la mise en place de ce master en chaine d’approvisionnement, part du constat selon lequel sur le marché de l’emploi, les entreprises rencontrent d’énormes difficultés à recruter des candidats dont le profil répond à leurs besoins. Nantis de diplômes, beaucoup de jeunes qui sortent des écoles ont parfois du mal à pouvoir faire valoir leurs compétences sur le marché du travail. Et bon nombre vit dans le chômage avec tout ce que cette situation comporte comme conséquences pour l’économie, les parents et même pour les intéressés.Pour travailler à inverser cette mauvaise tendance, explique Issaka Kargougou, la CCI-BF a fait le pari de mettre à la disposition des secteurs structurants de l’économie, des ressources humaines qualifiées à travers la mise en place d’un dispositif de formation professionnelle adaptée. Il ajoute que le gouvernement burkinabè s’est aussi engagé dans la même dynamique depuis 2012 à travers le programme d’appui à la politique sectorielle d’enseignement et de formation technique et professionnelle. Hermann Bertrand Garé, le directeur de la formation professionnelle de la CCI-BF

Le directeur de la formation professionnelle de la CCI-BF, Hermann Bertrand Garé, abonde dans le même sens en expliquant que le master a été mis en place, parce que l’une des missions de la CCI-BF c’est de travailler au renforcement des capacités du secteur privé. Et c’est à travers les échanges avec les acteurs de ce secteur, dit-il, qu’« ils ont compris la nécessité de mettre à leur disposition des ressources humaines qui répondent à leurs besoins ». Le directeur de la CCI-BF, Issaka Kargougou, a tenu à rendre hommage aux partenaires qui ont permis la création de ce master. Bernard Vidal, président du Club Afrique Occitanie (CAO) Bernard Vidal, président du Club Afrique Occitanie (CAO), explique que la Chambre de commerce du Burkina a proposé que le CAO puisse accompagner la création du campus international de Ouaga, et là, les compétences qui manquent au niveau national ils pourront les chercher dans les écoles prestigieuses. « Nous avons procédé donc à des audits pour sélectionner les compétences qui sont adaptées au besoin de l’enseignement et cela nous a pris environ 18 mois. Aujourd’hui nous sommes très heureux d’assister à l’ouverture du premier master en supply chain et achats avec environ 31 étudiants pour la première promotion », a-t-il souligné.



Et de poursuivre : « Nous espérons créer ainsi de la richesse, des futurs chefs d’entreprises et pourquoi pas plus tard créer des liens gagnants-gagnants avec nos PME ». Selon lui, le CAO qu’il a créé est lié à la Chambre de commerce de Toulouse. Il a soutenu la CCI-BF en 2001 à créer le fichier Neeré qui recense les entreprises burkinabè.



Etienne Lankoandé

Lefaso.net

