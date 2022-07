Campagne des Législatives : Youssou Ndour justifie son absence

Il avait l’habitude de mouiller le maillot, sur le terrain, au sein de l’équipe de la majorité. Mais depuis le début de la campagne pour les Législatives du 31 juillet, Youssou Ndour est aux abonnés absents. Le leader du Super Etoile s’en est expliqué, brièvement, dans une interview parue dans L’Observateur de ce mardi.



«L’absence de Youssou Ndour durant cette campagne est due au seul fait que je suis en tournée internationale, avec des exigences contractuelles. Je suis en tournée depuis novembre», informe-t-il.



Malgré tout, l’ancien ministre du Tourisme et de la Culture est connecté sur la campagne, particulièrement celle de la tête de liste nationale de Benno Bokk Yakaar (Majorité). «Chaque jour, confie Youssou Ndour, le visage et le sourire de Mimi Touré me réconfortent quant à l’issue de la campagne.»



L’artiste ajoute : «Elle a tout mon soutien et je la félicite pour la campagne qu’elle mène. Benno Bokk Yakaar unie, c’est comme actuellement l’Equipe du Sénégal de football.»