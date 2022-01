[Vidéo] Campagne électorale : Ismaila Madior Fall décline sa feuille de route aux rufisquois

Campagne électorale : Ismaila Madior Fall décline sa feuille de route aux rufisquois

A quelques jours des élections territoriales prévues le vendredi le 23 janvier, les candidats des différentes communes sont en train de battre campagne depuis samedi. Candidat à la mairie de Rufisque, Ismaila Madior Fall a organisé hier, son meeting d’ouverture. Investi tête de liste à ladite commune par la coalition Benno Bokk Yakaar, le ministre a décliné sa feuille de route.









Dès l’entame de son discours, le candidat Ismaila Madior Fall a d’abord invité tout le monde au principe de sincérité et d’engagement dans le temps. Selon lui, il faut se départir de la soif de gouverner pour veiller au respect des engagements. « Il ne faut pas tenir des promesses que l’on ne peut respecter. », a-t-il lancé. Parmi ses principes, le leader veut faire de la Rufisque, un modèle d’où pour lui l’importance du principe de la gouvernance partenariale de la ville avec l’Etat.





Dans son programme, il ambitionne également de nouer des partenariats internationaux pour booster l’emploi au niveau de la ville de Rufisque. C’est dans ce contexte qu’il évoque également le partenariat avec les citoyens afin de résoudre certains problèmes de la localité.





Au-delà de ces promesses, il cite aussi le principe de la programmation dans le temps et la progressivité de la prise en charge des problèmes de la ville. Et pour y arriver, il souhaiterait que cela soit réglé dans le cadre de la programmation rationnelle méthodique. L’assainissement, d’après lui est aussi un exemple qui pense-t-il, mérite d’être résolu dans le temps et non dans des précipitations pour l’atteinte des résultats.





En outre, Ismaila Madior a promis aux Rufisquois un terrain de basket ultra-moderne, de handball mais aussi un espace jeune pour la connexion à Internet. « Les problèmes sont nombreux, les solutions sont nombreuses », dit-il. Par ailleurs, il n’a pas manqué de souligner un axe très important notamment la gestion des finances publiques. Ainsi, il promet d’élever le budget au minimum, à raison de 500 millions par année. « Parce que nous avons beaucoup d’opportunités pour gagner de l’argent » a-t-il souligné. « Il faut que Teunguedj soit prêt à produire ses services », a-t-il conclu.