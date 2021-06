Candidat à la mairie de Grand-Yoff : Adama Faye tire sur Macky Sall

La sortie de l’apériste en chef mettant en garde ses militants contre les listes parallèles lors des prochaines locales n’est pas du goût de son beau-frère.



Adama Faye ne met pas de gants pour sermonner Macky Sall : «Votre excès de pouvoir et votre comportement de dictateur ou e monarque inquiète plus d’un».



Le candidat déclaré à la mairie de Grand-Yoff de marteler : «Trop de pouvoir tue le pouvoir et le vôtre est temporaire».



«Si je ne bénéficie pas de l’accord de mon parti, je présenterai une liste parallèle et concurrente», prévient-il dans Les Échos.