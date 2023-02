Candidature à la Présidentielle de 2024 : le ni oui ni non de Mamoudou Ibra Kane

La cérémonie de lancement du mouvement citoyen « Demain, c’est maintenant », s’est déroulée en grande pompe. Elle a enregistré la présence d’hommes politiques, des acteurs de culture, du sport et des personnalités des médias. Lors de cet évènement, Mamoudou Ibra Kane, parrain dudit mouvement s'est prononcé sur sa supposée candidature à l’élection présidentielle de 2024.



« Rien n’est exclu. Nous ne nous fixons aucune limite. Je dis bien aucune limite , quand il s’agit de servir le Sénégal » a-t-il insisté.



Selon le directeur général d' Emedias, la seule limite à son engagement, c'est de s’abstenir d’exposer son pays aux chaos et aux calamités.



Est-ce qu’il sera candidat à la prochaine élection ? Le journaliste répond : « je suis Sénégalais et rien de ce qui est Sénégalais ne m’est étranger » a-t-il déclaré.



Profitant de l'occasion , Mamoudou Ibra Kane renseigne que Mamadou Ndiaye, Directeur de la communication du groupe E-média invest est le président du mouvement citoyen « Demain, c’est maintenant ».



Un mouvement qui œuvre à la Co-construction d’un Sénégal de paix et de progrès. Une organisation qui veut construire un Sénégal prospère, paisible, stable, harmonieux et qui favorise ainsi, l’essor d’une démocratie qui nécessite l’enracinement de la confiance.