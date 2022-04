Capitaine Touré-Guy Marius Sagna : la réplique de Barthélémy Dias

Le maire de Dakar, Barthélémy Dias, n’est pas près de reculer à propos du recrutement à la Ville de l’ancien capitaine de gendarmerie Seydina Oumar Touré et de l’activiste Guy Marius Sagna. Le premier a été nommé conseiller technique chargé des questions de sécurité et le second, conseiller technique chargé des affaires sociales.



Barthélémy Dias laisse entendre que sa décision constitue un retour à la démocratie, à l’équité et à la justice, d’après Les Échos, qui donne l’information dans son édition de ce vendredi. D’ailleurs, croit-il savoir, aucun Sénégalais attaché à ces idéaux ne pourrait s’indigner des nominations en question.



Le successeur de Soham Wardini réagissait en marge de la réunion du Conseil municipal de la capitale tenue hier, jeudi. Le nouveau maire en a profité pour répondre à la Cour d’appel de Dakar, qui demande à la Ville de revoir la composition de son bureau pour non-respect de la parité homme/femme.



«Ce n’est pas pour commenter une décision de justice, mais certains doivent revoir leur copie. C’est la première fois que l’on élit un maire au suffrage universel direct et le bureau municipal est installé par le préfet. Alors, je ne vois pas où est le problème.»



Barthélémy Dias d’asséner : «Pendant qu’on y est, il faut peut-être aller voir le bureau de l’Assemblée nationale avant d’interpeller celui de la Ville de Dakar.»