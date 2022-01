Caravane de la paix : Pape Diop dénonce les violences devant le porte-parole des Layènes

Le candidat de la coalition Bokk Gis- Gis à la mairie de la ville de Dakar, Pape Diop a organisé hier, une caravane de la paix.



Selon les informations recueillies par « Vox Populi », il s’est rendu à Yoff chez le porte-parole de la famille de Mame Limamoulaye, Al Mahdi, Cheikh Mouhamadou Lamine Thiaw Laye. Après une longue discussion avec la voix des layènes, Pape Diop a dénoncé les violences qui ont émaillé la campagne à Dakar et à l’intérieur du pays, en invitant les acteurs à cultiver la paix et le civisme.



Par ailleurs, il a demandé au porte-parole des Layènes de formuler des prières pour des élections apaisées avant de prendre congé de lui.



Ainsi, il compte poursuivre cette caravane chez les religieux, leaders d’opinion et certaines notabilités coutumières de la capitale sénégalaise.