Ce que Amsatou Sow Sidibé reproche à Me Moussa Diop et Pape Djibril Fall

« Me Moussa Diop dit incarner la troisième voie. C’est normal et il est mon étudiant. Je pense que toute personne qui croit qu’elle peut incarner la troisième voie est la bienvenue. Nous y avons pensé pendant que personne n’y avait pensé. Je dis bien 2016 mais c’est une porte ouverte pour toute personne qui pense que nous ne devrions plus perdre de temps à nous cogner, à faire de la violence, à nous injurier, etc. Toutes ces personnes qui veulent être positives à l’attention de la personne humaine sont les bienvenues », a indiqué, Amsatou Sow Sidibé, interrogée sur la paternité de ce concept, lors du Jury Du Dimanche « Je suis triste de voir ce qui se passe aujourd’hui dans mon pays. On ne s’occupe pas de la politique au vrai sens du terme c’est-à-dire l’art de gérer la cité. La troisième voie veut ressusciter cette conception première de la politique » dit-elle.







“La troisième voie dit que les personnes humaines ont des besoins, les Sénégalais ont des besoins. Concentrons-nous sur ces besoins des populations plutôt que de penser à des intérêts particuliers à vouloir absolument accéder au pouvoir par n’importe quelle méthode surtout en faisant fi de l’éthique et surtout en ne pensant pas à l’essentiel c’est-à-dire la population”, a-t-elle poursuivi.





Interpellé sur l’affaire des parrainages qui l’a opposé à Pape Djibril Fall lors des législatives, elle a été catégorique : « J’avais juré de ne plus en parler. C’est une page que j’ai tournée. Vous m’avez pris au dépourvu mais je vais vous dire que c’est la troisième voie qui a été à l’origine de ça. Parce que Pape Djibril a dit qu’il incarne la troisième voie alors qu’il y avait une personne qui s’était évertuée, il y a six mois, à théoriser la troisième voie. Je lui ai envoyé un message en lui demandant de citer l’auteur. Il a fait du plagiat. Il aurait pu dire qu’il est favorable à la troisième voie. Il m’a dit si tel est le cas pourquoi on ne travaillerait pas ensemble ? J’ai sauté sur l’occasion et j’ai dit oui on va travailler ensemble. Mais, j’ai envoyé mon équipe qui lui a remis plus de 21.000 parrainages dont on disposait déjà. Quand il a pris ça, il est allé déposer son dossier. Je me suis dit que Monsieur a déposé son dossier mais je ne l’entends plus. Voilà comment les choses se sont passées. Je lui ai demandé de présenter publiquement des excuses. Il a jeté l’opprobre sur moi en me traitant de tous les noms, de malhonnêteté. Je suis professeure depuis 40 ans alors quand on me traite de cette manière, je préfère que la personne s’excuse. Mais c’est derrière nous ».