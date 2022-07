Ce que propose Pape Djibril Fall pour lutter contre l’absentéisme des députés…

Dans un entretien accordé à Seneweb seneweb.com/news/Entretien/pape-djibril-fall-ldquo-nous-n-rsquo-avo_n_384177.html

, Pape Djibril Fall est revenu sur les grandes lignes de son programme et des réformes qu’il compte impulser dans le fonctionnement du parlement.





Dans ce lot de propositions figure la mise place de médias pour lutter notamment notamment contre la l’absentéisme. “Je vais proposer la mise en place d’une radio et d’une télévision parlementaire pour lutter durablement contre l’absentéisme de certains députés lors des travaux en commission technique en particulier”.





L’absentéisme est un mal récurrent à l’Assemblée et régulièrement dénoncé à chaque campagne électorale sans que les choses n’évoluent.