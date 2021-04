CESE : Clôture de la première session ordinaire le 9 avril prochain

Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) clôture sa première session ordinaire en vidéoconférence le 9 avril prochain. Selon L’AS, les conseillers ont travaillé sur les deux thèmes de la saisine présidentielle : «Emigration et Emploi des jeunes» et «Inondations et Assainissement».La ministre de la Jeunesse, Mme Néné Fatimata Tall, sera auditionnée jeudi par les conseillers. Et le vendredi, ce sera le tour des ministres Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Samba Sy, ministre du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations avec les Institutions.Pour rappel, les auditions se font par webinaire à cause de la Covid-19. Les sessions du CESE ont été ouvertes aux universitaires, aux professionnels et aux meilleurs talents du secteur privé national pour permettre à l’institution d’aborder des sujets de plus en plus complexes.