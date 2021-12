Charte de la non-violence : La coalition Wallu Sénégal n’a pas (encore) signé

La Grande Coalition Wallu Sénégal a reçu, hier, au Siège du PDS, la plateforme Jammi Rewmi et le Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS).



Au cours de la rencontre, la Grande Coalition a rappelé les positions que les entités membres ont toujours adoptées en faveur de la paix, condition sine qua non de la stabilité nationale.



Wallu Sénégal a réaffirmé sa position constante pour la paix et s’est engagé à poursuivre les discussions pour atteindre les objectifs.



D’après Le Témoin qui donne la nouvelle, la Grande coalition n’a pas encore signé la Charte de la non-violence. D'autant plus qu'il ne s'agissait que de consultations.