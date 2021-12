Charte de non-violence: Un comité d’écriture mis en place pour préparer la signature et…

Un comité restreint d’écriture de la charte a été mis en place pour préparer la signature et l’affinement des mécanismes de suivi pour le respect des engagements souscrits par les différentes parties afin de les soumettre aux autorités religieuses du pays. C’est ce qui résulte de la rencontre d’échanges organisée, ce mardi 14 décembre, par le Cadre Unitaire de l’Islam au Sénégal (CUDIS) et la plateforme Jammi Rewmi dans un hôtel de la place avec les coalitions politiques.











En effet, les discussions ont tourné précisément autour des mécanismes de prévention et de mise en œuvre d’une dynamique de paix et de non violence en prélude aux élections locales.

«Après des consultations inclusives menées sous l’égide des autorités religieuses avec les différentes coalitions et des acteurs divers de l’espace politique et social, et la rencontre avec le Président de la République, les préoccupations et positions exprimées par les parties prenantes ont fait à cette occasion, l’objet d’approfondissement, et ont été prises en compte dans la rédaction d’une Charte de non-violence», ont fait savoir le CUDIS et la plateforme JAMMI REWMI.









Ils ont, de ce fait, saluer le sens de responsabilité des acteurs politiques de tous bords et les remercient de leur engagement à poursuivre la dynamique de paix et de non-violence en prélude aux élections à venir.













Les coalitions Wallu, Gueum sa Bopp, Benno Bokk Yakar, Jammi Goxx yi, Bunt bi, le mouvement FRAPP, des organisations syndicales et patronales notamment la CNTS et le CNP ont pris part à cette activité.