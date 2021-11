Cheikh Bakhoum : « Grand-Yoff a connu 25 ans de souffrance en silence »

Cheikh Bakhoum , candidat à la mairie de Grand-Yoff

« A Grand-Yoff, il y a une équipe qui, depuis 25 ans, nous explique que rien n’est possible à Grand-Yoff. Il faut juste continuer à souffrir en silence. C’est un chômage endémique et la réalité des travailleurs précaires et pauvres qui sont confirmés. L’insécurité est, quant à elle, considérée comme une urgence de premier plan dans plus de 80% des quartiers. Le déficit en écoles primaires, les problèmes d’inondation, d’encombrement ou encore de qualité du réseau routier ont également été remontés avec force. Tout comme la pauvreté qui touche certains de nos foyers et a des incidences mortifères sur la satisfaction des besoins les plus primaires » a dit Cheikh Bakhoum.