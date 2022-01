[Vidéo] Cheikh Bakhoum tire sur son adversaire Madiop Diop : « Il devrait quitter cette mairie... »

Cheikh Bakhoum tire sur son adversaire Madiop Diop : « Il devrait quitter cette mairie... »

Candidat à la mairie de Grand-Yoff, Cheikh Bakhoum s’est exprimé sur la campagne électorale. C’était lors de l’inauguration de la salle intelligente du centre Aminata Mbaye. La mairie, pense-t-il, doit avoir une nouvelle démarche, une nouvelle approche ou un projet inclusif afin d’accompagner les jeunes, femmes, pour un cadre de vie idéal.





Interpellé, il n’a pas raté son adversaire, Madiop Diop. Pour Cheikh Bakhoum, « c’est quelqu’un qui n’a pas compris grand-chose ». Mieux, il assène : « Si vous vous promenez dans les différents quartiers de Grand-Yoff, je ne vois pas sur quoi on peut se glorifier. Je pense que pendant 7 ans, aucun chantier n’a été réalisé complètement et c’est dommage, nous n’avons pas de stade municipal, nous n’avons pas de foyer des jeunes. Il n’y a aucun poste de santé qui marche correctement au niveau de Grand-Yoff. Le Samu municipal est extrêmement dégradé, la voirie est dégradée, l’assainissement, on ne s’en occupe pas, la voirie, on ne la balaie pas, la route, les rues etc.…. Vraiment, il y a énormément de difficultés à Grand-Yoff. Je pense que si on devait évaluer, c’est lui-même qui devrait quitter cette mairie sans pour autant se présenter », a-t-il lâché.