Cheikh Gueye: « Demain encore nous serons dans les rues »

Cheikh Gueye,Maire de Dieuppeul-Derklé

Le maire de Dieuppeul déplore la manière avec laquelle le maire de Mermoz a été arrêté. « On a arrêté Barthélémy comme s’il était un délinquant ou un meurtrier ». Selon lui, son camarade de parti n’a commis aucun délit. Cheikh Gueye, devant la presse, explique qu’il ne s’agissait que d’une simple visite de proximité envers les Dakarois.