Chelsea : Un Anglais pour coacher Mendy et Koulibaly

La goutte d’eau de trop pour Thomas Tuchel. Défait sur la pelouse du Dinamo Zagreb (1-0), lors de la première journée de la Ligue des Champions, le tacticien allemand venait là de griller sa dernière carte d’immunité. Au lendemain de cette déconvenue, Tuchel est remercié et laisse son poste libre. La direction londonienne a aussitôt sorti une short-list de 3 noms : Graham Potter (coach de Brighton), Mauricio Pochettino (libre) et Zinedine Zidane (libre). Sky Sports informe, ce jeudi 8 septembre, que le premier cité est en pole position. Le journal ajoute que Boehly, président de Chelsea, s’est entretenu avec l’entraîneur ce mercredi 7 septembre. Des échanges qui ont continué ce jeudi dans la matinée sur la durée du contrat et la composition du staff de l’anglais. Pour le moment, les deux parties auraient juste trouvé un accord verbal et Chelsea serait disposé à payer la clause du coach à son club Brighton.