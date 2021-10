Choix de Diouf Sarr pour Dakar: Papa Mahawa Diouf livre les détails

Pape Mahawa Diouf

Le président de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), Macky Sall, a procédé aux investitures de ses candidats pour les élections locales du 23 janvier 2022. Mais pour la mairie de Dakar, il n’a pas hésité à porter son choix sur le ministre de la Santé et de l’Action sociale, par ailleurs Maire sortant de la commune de Yoff, selon le Directeur général de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (Aspt).





Invité du «Jury du dimanche» ce 31 octobre sur iRadio, il a dévoilé les raisons de cette décision, sur ce poste tant convoité par beaucoup de personnalités au sein de la mouvance présidentielle.









Désormais, ils devront tous être derrière Abdoulaye Diouf Sarr. Et tout cela a été possible grâce à «l’esprit, (à) la méthode et (à) l’organisation». «L’objectif, c’était d’avoir les meilleures équipes dans toutes les localités. Cela veut dire la formule qui pourrait convaincre nos concitoyens que nous avons le meilleur projet, le meilleur programme et donc gagner leur confiance au soir du 23 janvier 2022», a déclaré Papa Mahawa Diouf.





Ainsi, estime-t-il, «c’est ça qui a prévalu. Et nous avons, jusque-là, pu constater une certaine capacité de dépassement. A Dakar, Amadou Ba et Abdoulaye Diouf Sarr se sont parlés. Ce sont des frères et ils ont longuement échangé. Amadou Ba est parti sur la coordination nationale de ces élections très importantes. Abdoulaye Diouf Sarr va s’occuper de la capitale et aussi de sa localité Yoff. Ils vont être principalement le leadership de cette dynamique. Ce sont des discussions pratiques dont l’objectif unique est de servir les populations».