Cité Keur Gorgui : Le dispositif sécuritaire autour de la maison de Ousmane Sonko allégé

Le dispositif installé devant le domicile de Ousmane Sonko a été allégé, a constaté Seneweb, ce jeudi matin. Toutefois, la cité Keur Gorgui est toujours placée sous haute surveillance.



Non loin de l'école Sacrée-Cœur, on pouvait apercevoir les éléments de la police avec leurs sacs, se déplacer autour du rond-point. Plusieurs véhicules de la police étaient également visibles sur les lieux.



Pour rappel, avant le verdict du procès pour viols et menaces de mort dans lequel il était poursuivi, Ousmane Sonko a été ramené de force à Dakar à son domicile, alors qu’il était en pleine Caravane de la Liberté. Depuis sa maison était barricadée par les forces de l’ordre, qui ont filtré entrée et sortie.