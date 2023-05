Cleaning Day : le maire Abdou Karim Sall mobilise les populations de Mbao

La journée du cleaning day Saison 2 du samedi 06 a été une véritable réussite avec la participation massive des associations comme l'amicale des jeunes leaders de Mbao, l'ASC And Deggo, l'ASC Extension, Benno Sant Yallah. COUGEP et UCG furent également de la partie. La Cité poste n'était pas non plus en reste.



Cette journée entre dans le cadre de la politique de développement communautaire instauré par le maire Abdou Karim Sall afin de faire de la commune un modèle.