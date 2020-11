Coalition Jotna : Le Pastef se retire

Encore un coup dur pour la coalition Jotna. Après le départ de Dr Boubacar Camara, c'est au tour du parti dirigé par Ousmane Sonko de se retirer de la coalition. Un choix qui se justifie par plusieurs raisons dont le questionnement autour de l'opportunité de rester dans cette organisation née à la veille de la présidentielle de 2019.





"En dehors de ces pe?riodes (électorales) les formations politiques doivent normalement reprendre leur liberte? d’action et de ton et se consacrer a? la consolidation de leur base militante par un travail de terrain, une communication et un e?chafaudage programmatique propres a? chacune d’elles", précise le Pastef à travers un communiqué.







Toutefois, "PASTEF- LES PATRIOTES re?ite?re son offre de fusion a? toutes les parties prenantes de la coalition, offre de?ja? accepte?e par une dizaine d’entre elles a? ce jour ; PASTEF-LES-PATRIOTES reste ouvert a? une collaboration plus souple et sans contrainte avec les autres parties prenantes ; PASTEF-LES PATRIOTES re?affirme son ouverture a? l’examen des possibilite?s de coalition a? l’approche de toutes e?che?ances e?lectorales."