COLLECTIF DES JEUNES CADRES DE LA CASAMANCE : Merci pour la nomination de Doudou Ka et de Victorine Ndèye

Au lendemain des législatives et après l’installation du Bureau de l’Assemblée nationale, le chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, vient de nommer les membres du nouveau gouvernement. Un gouvernement dirigé par Monsieur Amadou BA et comprenant 38 membres.





Appréciant tous ces actes, faits et décisions, le Collectif des Jeunes Cadres de la Casamance (CJ2C), estime que le choix opéré sur le Premier Ministre et les membres du gouvernement est d’une pertinence indiscutable.





En effet, l’«équipe de combat» ainsi constitué est composé d’hommes et de femmes, dont nul ne peut douter de la compétence, de la loyauté et de l’engagement sans faille auprès du Président de la République dans la mise en œuvre de sa vision et de son Plan Sénégal émergent (PSE) pour un Sénégal de paix, de prospérité partagée, un Sénégal de tous et pour tous.





Le Collectif, qui a pour vocation la promotion des jeunes cadres de la Casamance, se félicite des choix portés sur les fils de la Casamance.





En effet, Monsieur Doudou KA, Ministre des transport aériens et des infrastructures aéroportuaires, et Mme Victorine NDEYE, Ministre de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, ont déjà fait preuve de leur compétence, de leur loyauté, mais aussi de leur attachement à leur terroir.





Le Collectif des Jeunes Cadres de la Casamance remercie le Président Macky SALL pour avoir fortement impliqué les ressources humaines du terroir à l’élan de construction nationale. Il félicite tous les distingués fils de la Casamance qui doivent accompagner le chef du gouvernement, le premier ministre Amadou BA, pour trouver des solutions urgentes aux 3 supériorités déclinées par le président Macky SALL dans son adresse à la nation.





Le collectif sera en parfaite intelligence avec les fils de la Casamance qui ont besoin du concours et de l’engagement sincère de tous ceux qui ont le Sénégal à cœur. La nomination de Doudou KA, Ministre des transport aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires, a suscité beaucoup d’enthousiasme et d’espoir. Le choix de cet homme multidimensionnel, réputé bienfaiteur du terroir, témoigne encore une fois de l’amour du Président pour notre terroir car choix ne pouvait être plus pertinent.





Le collectif, qui se veut un rassemblement de tous les natifs de la Casamance dans le seul but de promouvoir la complémentarité, les politiques de développement, le bien-être et le mieux-être des populations, mais aussi et surtout la facilitation de la montée en compétences de tous les jeunes cadres de la Casamance, salue et adresse ses respectueuses et sincères félicitations au Chef de l’Etat et lui exprime sa fierté et sa reconnaissance.





Le Président

Chérif Assane SAGNA