Comité de suivi Force-Covid-19 : Après la démission de Habib Sy, d'autres vont suivre (membre)

Demission de Habib Sy, à la Commission Force Covid-19

Dans un entretien accordé à nos confrères du quotidien l'EnQuête, Mohamed Massamba Sèye, membre du comité de suivi Force-Covid-19, dit s'attendre à voir d’autres personnes quitter le comité. Ce, après la démission de l'ancien ministre Habib Sy.





Le président du Parti pour l’émergence et le développement (PED Nantangué), représentant du pôle des non-alignés dans le Comité de suivi Force-Covid-19, dit dans l'entretien : ''Nous avons une mission de six mois. Et tout le monde ne pourra pas s’engager sur toute la durée. Des membres du comité ont d’autres intérêts ailleurs et ne pourrons pas délaisser leurs activités génératrices de revenus, surtout pour les hommes d’affaires. Je m’attends à voir d’autres personnes quitter le comité. Et cela résultera de leur manque de patriotisme envers la nation''.





Concernant, la démission de Habib Sy, Mohamed Massamba Sèye estime que le concerné est mieux placé pour en

donner les raisons.





''Jusqu’ici, nous n’avons pas vu de raisons pouvant pousser un membre du comité à partir'', fait-il savoir.