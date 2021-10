Commission ad hoc: Les députés de la majorité toujours pas connus, l’opposition envoie Bara Dolly et Mame Diarra Fam

Dans l’affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas, la Commission des Lois s’est réunie ce mercredi 20 octobre. Toutefois, on ne connaît pas encore les noms des députés de la majorité qui vont siéger au sein de la commission ad hoc chargée de l’audition des députés Boubacar Biaye et Mamadou Sall cités dans ce dossier.





De l’autre côté, l’opposition sera représentée par Cheikh Bara Dolly et Mame Diarra Fam. Ainsi, elle parle de dilatoire. Mieux, Bara Dolly soupçonne la majorité de faire du dilatoire pour protéger les deux députés de Benno Bokk Yaakar. Sur Rfm, il a déclaré : « Le président du groupe parlementaire libéral et démocratie a donné les noms des députés de l’opposition; les non-inscrits, on le saura après. Donc, pourquoi attendre demain, pourquoi ne pas donner les 8 membres et qu’on en finisse. Ils pouvaient le faire aujourd’hui».





Pour le président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yaakar, Bara Dolly est de «mauvaise foi». «Il n’y a aucun dilatoire. Il faut arrêter de jouer avec les gens. Il faut attendre vendredi, c’est après-demain et il y aura une plénière de ratification et tout le Sénégal saura les membres de la commission Ad hoc chargée de statuer sur la levée de l’immunité parlementaire des députés. Il parle ainsi parce qu’il ne connaît pas comment fonctionne la commission ad hoc. Ce sont des questions qui vont être étudiées dans la commission ad hoc et pas dans la commission des Lois », a rétorqué Aymérou Gning.





Le président de l’Assemblée nationale Moustapha Niasse a convoqué en séance plénière, le vendredi 22 octobre, les députés pour la ratification de la liste des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de l’immunité parlementaire des deux membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) impliqués dans l’affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques et de visas.