Commune de Gueule Tapée-Fass-Colobane: 6562 inscriptions fictives notées d’après l’opposition

« On n’a même pas besoin d’aller aux élections » se désole Cheikh Omar Sy. Et pour cause, après la publication de la carte électorale par région, ces membres de l’opposition disent avoir noté « 6562 inscriptions fictives ».





Un chiffre qu’ils n’arrivent pas à comprendre alors qu’au moment de la clôture de la révision des listes électorales, les nouveaux inscrits n’étaient qu’au nombre de 1571.

En effet, le nombre d’inscrits dans la commune de Gueule Tapée-Fass-Colabane est passé de 37757 électeurs à 45890.