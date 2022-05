Commune de Sicap Liberté : Zahra Iyane Thiam déplore « la non maîtrise » de la carte administrative du Sénégal par le maire

La ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam, par ailleurs, coordonnateur de BBY de Sicap Liberté, a déploré « le manque d’expérience et le tâtonnement qui ne dit pas son nom » de certains nouveaux maires comme celui de sa commune, en l’occurrence Souleymane Camara. Selon la coordonnatrice de BBY de Sicap Liberté, ce nouveau maire « ne maîtrise pas » la carte administrative du Sénégal. « La commune de Sicap Liberté a ses frontières qui sont clairement établis. Les limites de la commune ne dépassent pas le Cinéma Liberté. Pourquoi donner nos revenus à des populations de Médina? », s’interroge-t-elle en marge d'une rencontre avec ses camarades responsables politiques de BBY tenue ce dimanche 8 mai au siège de BBY de Sicap Liberté.





Et d’ajouter : « Certainement cela est dû au transfert, parce qu’il a été crié sous les toits qu’il y avait des opérations de transfert que la majorité présidentielle avait organisée. Aujourd’hui, nous voyons, à la lumière des actions qui sont menées, que les transferts étaient bel et bien de l’opposition puisque les bons pour la Korité ont été donnés à des habitants qui sont hors de Sicap Liberté ».

Face à cette situation, la candidate malheureuse à la mairie de Sicap Liberté a invité leurs conseillers municipaux (…) à être débout pour défendre la cause et les intérêts des populations de Sicap ».