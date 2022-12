Compagnonnage avec Macky et Idy : Maïmouna Bousso ne regrette rien

Maimouna Bousso de Yewwi Askan Wi

Maïmouna Bousso est désormais une figure reconnue de la coalition Yewwi Askan Wi, dont elle est membre de la Conférence des leaders. Pourtant, cette femme politique, connue pour son franc parler, n’est pas une novice. Elle a même cheminé, par le passé, avec Idrissa Seck et Macky Sall. Invitée du Jury du Dimanche de I Radio, elle est revenue sur ce chapitre de son parcours politique.





« Je ne regrette pas d’avoir élu le Président Macky Sall, indique la Présidente du mouvement “Forces Citoyennes”. En 2011, je faisais partie des pionnières de cette lutte contre la troisième candidature de Wade. Nous risquions notre vie à la Place de l’Obélisque, et à la Place de l’Indépendance. Parce que nous croyions vraiment à cette alternance proposée par le Président Macky Sall. Ensuite, nous avons jugé en 2019 que l’alternative proposée par Idrissa Seck était la bonne et nous l’avons soutenue ».