Condamnation d’Ousmane Sonko: Nathalie Yamb espère qu’Adji Sarr sera poursuivie pour « diffamation »

Au Sénégal, l’opposant Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Il a cependant été acquitté pour viols et menaces de mort. L’activiste Nathalie Yamb espère que les avocats de l’opposant sénégalais vont poursuivre « Adji Sarr et ses donneurs d’ordre pour diffamation, accusations mensongères et assassinat de caractère ».











La Suissesse d’origine camerounaise s’exprimait via un tweet publié il y a quelques heures.





Dans le même message, l’activiste, a souhaité que les « organisations féministes » poursuivent et/ou condamnent publiquement « Adji Sarr pour avoir porté un préjudice énorme à toutes ces femmes qui sont vraiment victimes de viol ».





Rappelons qu'Adji Sarr avait soutenu devant le tribunal que l’opposant Ousmane Sonko avait abusé d’elle « cinq fois » et « sans protection » entre fin 2020 et début 2021.