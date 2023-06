Congrès Fiba Afrique : Rokhaya Pouye vs Mathieu Faye, le duel qui divise la zone 2

Le Congrès de FIBA Afrique 2023 se déroule du vendredi 9 juin au samedi 10 juin à Maputo, la capitale mozambicaine. Les élections pour le mandat 2023-2027 de FIBA Afrique sont parmi les temps forts de l'Assemblée, dont ces postes à pouvoir : Président de FIBA Afrique, Trésorier Général, Président du Conseil Technique et des Compétitions et les Présidents des sept sous-zones d'Afrique.





Parmi les candidats en lice, l’ancienne internationale sénégalaise et présidente sortante, Rokhaya Pouye, voulait rempiler à la tête de la zone 2. Cette dernière avait battu l’ancien basketteur sénégalais Mathieu Faye en 2019.





Le vote qui devait avoir lieu jeudi a été suspendu. Et pour cause souligne Record.sn, repris par L’Observateur de ce samedi 10 juin, la candidature de la présidente sortante a été déclarée irrecevable à 15 minutes du scrutin.





Selon la source, le coup fourré viendrait de Mathieu Faye, qui a, pour écarter sa concurrente, transmis à la Fiba le délibéré du verdict du dossier qui oppose Rokhaya Pouye à une partie de l’Amicale des anciennes basketteuses.





Résultats des courses : Les présidents de fédérations de la zone 2 (Sénégal, Gambie, Guinée, Guinée Bissau et Mali) ont boycotté le vote. Seuls les représentants du Cap-Vert et de la Sierra Leone sont restés pour choisir entre Mathieu Faye (Sénégal) et Henri Gomes (Cap-Vert).





Le candidat sénégalais crie déjà victoire, selon L’Obs. Le journal signale que Mathieu Faye a confié à la presse qu’il a été élu. En face, Rokhaya Pouye conteste, assurant qu’il n’y a eu de vote. “Qu’on arrête de berner l’opinion nationale et internationale”, dira-t-elle. Dans sa mise au point, elle a tenu à préciser que la décision la condamnant pour abus de confiance a été cassée après qu’elle a interjeté appel.