Conseil des ministres décentralisé : Macky Sall a quitté Dakar pour Sédhiou

Le Chef de l’Etat a quitté Dakar pour Sédhiou ce lundi. La région abrite une tournée économique du chef de l’Etat, qui va durer quatre jours. Cette tournée entre dans le cadre des conseils des ministres décentralisés. La dernière édition s’est tenue dans la région de Thiès. Le chef du gouvernement doit accueillir le Président, Macky Sall à 17 heures, à l'aérodrome de Diendé.





Il faut noter que le Premier ministre, Amadou Ba est déjà sur place et a été accueilli par le gouverneur de la région, Pape Demba Diallo. Amadou Ba a atterri lundi à 11 h 25, à l’aérodrome de Diendé, à quelques encablures de Sédhiou.