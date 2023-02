Conseil des ministres décentralisé : Thiès, locomotive du Sénégal émergent ?

Thiés locomotive, Sénégal Emergent

La tenue du Conseil des ministres décentralisé à Thiès en 2014 a, sans conteste, consacré la relance des activités socioéconomiques dans la région thiessoise. Pour cette fois-ci, s’agira-t-il de faire jouer à Thiès le rôle de pivot central du Sénégal émergent ?





Pour rappel, tenu pour une première fois en début juin 2014, le premier Conseil des ministres à Thiès sous Macky Sall, avait pour objectif principal l’achèvement de 70 projets pour un coût initial de 448,38 milliards F CFA. À terme, «c’est plus de 542 milliards qui ont été effectivement injectés dans la région», relève Abdoulaye Sow, Président de la Commission de l’urbanisme, de l’habitat et de l’aménagement du territoire du Conseil de ville de Thiès.





Selon lui, «pour ce deuxième Conseil des ministres décentralisé sous Macky Sall, Thiès est prête pour être une cité émergente. Il remarque que «le contexte d’alors fut marqué, après une décennie de léthargie, par le besoin de relance dans tous les secteurs : éducation, formation, santé, ferroviaire, infrastructures, tourisme, artisanat, industrie, énergie, mine, pêche, maraîchage, élevage, hydraulique et assainissement, etc.».





«Dans le secteur de l’éducation, de la formation et de l’enseignement supérieur, le président Macky Sall a parachevé l’implantation complète de l’université Iba Der Thiam, sans compter le renforcement de l’École polytechnique de Thiès, la création de l’Institut d’enseignement et de formation professionnelle et tout récemment les Classes préparatoires aux grandes écoles».





Ainsi, dit-il, «Thiès joue actuellement le rôle de pôle d’excellence dans le domaine de l’éducation».





Par ailleurs, «dans le domaine de la santé, le plateau technique a été relevé, le Laboratoire national d’analyse modernisé et l’UFR Sciences de la santé renforcée. Dans le ferroviaire, la création des sociétés Les Grands Trains du Sénégal et les Chemins de fer du Sénégal vient compléter l’emblématique Train express régional.





En termes d’infrastructures routières, l'autoroute Ila Touba a vu le jour, et l’autoroute de l’Avenir est allée jusqu’à Mbour.





Dans la zone urbaine, le Promovilles a densifié le réseau routier, réduisant considérablement les distances entre les communes de la région et du reste du Sénégal».





Pour leur part, le responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) et membre de la Convergence des cadres républicains, Malèye Diop, et le président de l’alliance Wallu Askaan Wi (Waw), Ousmane Diop, considèrent qu’«un plan de relance a permis de sauver les ICS et la NSTS. Des villages artisanaux ont été réhabilités dans les trois départements et une grande assistance apportée aux artisans de Ngaye Mékhé. Dans le secteur de la pêche, plusieurs sites de débarquement, de quai de pêche, et de complexes frigorifiques sont réalisés. Dans le domaine de l’hydraulique, KMS 3 a été réalisé pour un coût de 274 milliards F CFA. Dans le domaine de l’énergie, les centrales solaires de Malicounda et éoliennes de Taïba Ndiaye ont largement profité à la Senelec en lui permettant d’injecter dans son réseau 180 MW».





Sans conteste, Abdoulaye Sow remarque que «le Conseil des ministres de 2014, à Thiès, a consacré la relance des activités socioéconomiques dans la région» et que, «dorénavant, il s’agira, pour cette fois-ci, de faire jouer à Thiès le rôle de pivot central du Sénégal émergent. La réalisation de l’autoroute Dakar - Thiès - Saint-Louis vient compléter le réseau autoroutier existant. L’extension du TER entre AIBD - Mbour et AIBD - Thiès, tout comme la relance des chemins de fer participeront à faire jouer à Thiès son rôle de carrefour».