Consommation d’ecstasy : le dealer dénonce des figures du showbiz à Dakar

La Brigade régionale des stupéfiants de Fatick a arrêté cinq personnes, dont une femme, qui détenaient au total 761 pilules d’ecstasy. Selon le journal Enquête, les investigations de la police ont révélé que les mis en cause formaient une bande spécialisée dans le trafic international de drogue.



Celle-ci, précise la même source, se ravitaillait en Gambie et comptait parmi ses clients des figures du showbiz à Dakar. Aucune indication plus précise n’a été donnée sur les profils de ces clients du réseau.



La seule certitude, selon Enquête, c’est que le trafic était bien organisé avec une claire répartition des rôles entre les cinq prévenus. Le journal informe que O. Diop était le cerveau. Ousmane C., son bras droit. La seule femme du groupe, A. Bousso, était le passeur. O. Cissé était le convoyeur et L. Cissé le livreur.



O. Cissé a été le premier à tomber. Il a été arrêté le 3 février au cours d’un contrôle de routine. Quatre cornets de chanvre indien ont été trouvés dans sa sacoche et 60 pilules d’ecstasy dans ses parties intimes.



Cette découverte a poussé les policiers à ouvrir une enquête qui leur permettra de mettre la main sur le reste de la bande grâce au cerveau, qui a décidé de coopérer après avoir fait de la résistance.



Après que Cissé l’a dénoncé, Ousmane C. a été arrêté alors qu’il revenait de la Gambie avec 195 pilules d’ecstasy dissimulées dans des pots de chips. Le fournisseur de ce dernier tombera au même moment avec 293 pièces de ladite drogue.

La poursuite des investigations a permis aux enquêteurs de mettre la main sur un couple de Gambiens, O. Diop et A. Bousso. Les policiers ont trouvé dans le sac de l’époux 114 pilules d’ecstasy et 99 pièces dans les sous-vêtements de la dame.



Tout ce beau monde a été déféré au parquet du tribunal de Fatick puis placé sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs et trafic international de drogue.