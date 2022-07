[Vidéo] Construction de permanences pour les députés, suppression du CESE et du HCTT…. : Pape Diop propose une batterie de réformes institutionnelles

Campagne de Pape Diop , ancien maire de Dakar à Kédougou

Pape Diop, ancien Maire de Dakar, était à Salemata (Kédougou) dans le cadre de la campagne des législatives. L’occasion pour la tête de liste de la coalition Bok Gis Gis de proposer une batterie de réformes pour rendre plus performant le fonctionnement de l’Assemblée nationale : « Nous voulons une assemblée qui soit au service du peuple mais également des députés qui soient au service de leur peuple.Nous voulons faire une proposition innovante à l’Assemblée : que les députés aient des indemnités qui leur permettront de pouvoir ouvrir des permanences au niveau de leur localité. Pour qu'à la fin de chaque session, ils retournent à base pour rendre compte. L’assemblée doit évoluer"





Pape Diop a, également, insisté sur l’urgence de renforcer les prérogatives des députés de l’opposition : “Les propositions de loi, émanant de l’opposition, ne sont pas examinées au niveau de l’assemblée nationale. Vous n’avez jamais vu également une seule fois un amendement de l’opposition être examiné à l’assemblée nationale .”