Contestations / Élections locales : ça joue les prolongations à Thiès

Les prolongations se jouent après la sortie des résultats provisoires et la série d'installations des maires élus. À Thiès par exemple, la coalition And Sigguil Thiès maintient son recours pour annulation du vote dans certains centres et bureaux dans la commune de Thiès-Est. Abdoulaye Dièye et sa coalition refusent d'ailleurs d'assister aux cérémonies d'installation des maires en ville et à Thiès-Est.





"Aujourd’hui, le sous-préfet d’arrondissement sud a installé provisoirement le maire Ousmane Diagne au niveau de la commune de Thiès-Est, alors la coalition citoyenne And Siggil Thiès a déjà fait un recours pour dénoncer le vote irrégulier dans certains bureaux de vote dont le centre Kaba Sall. Des dérives ont été notées au niveau de ce centre. Au niveau de Kaba Sall, le vote a été prolongé jusqu’à 23 h. La loi électorale a été violée. Le recours étant introduit, donc l’installation devrait être suspensive », a estimé le directeur de campagne de la coalition, Ameth Mbaye.





Il soutient que le leader de leur coalition est sorti vainqueur des élections dans la commune de Thiès-Est.





« Le vainqueur, c’est bien Abdoulaye Dièye. Le droit sera dit par la cour d’appel et le nouveau, le vrai maire, sera installé.

C’est un combat de principe, c’est un combat de droit et nous faisons confiance à la justice sénégalaise.

Notre requête a été faite pour suspendre l’installation, donc l’administration devrait attendre", pense-t-il

Pour lui, " Il y a eu de la triche au niveau de Thiès, ça c’est clair. Nous pensons que Thiès-Est n’a a pas encore de maire. Vous avez vu, nos conseillers n’étaient pas présents lors de l’installation provisoire de maître Ousmane Diagne. Mais il sait qu’il n’est pas légitime. Au regard de ce qui précède, Thiès n’a pas encore de maire".





Pour rappel, le nouveau maire de la commune de Thiès-Est, Me Ousmane Diagne a été officiellement installé hier par le Sous-préfet de Thiès-Sud, dans ses toutes nouvelles fonctions.