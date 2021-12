Contrôle des corridors : Macky Sall signe le décret en mode fast-track

L’État du Sénégal a satisfait les transporteurs à propos des points de contrôle sur les corridors.



D’après Le Quotidien qui donne l'information, Macky Sall a signé, en urgence, le décret 2021-1600 relatif au point de contrôle sur les corridors routiers.



Ce, pour rapprocher les positions et satisfaire la plus importante doléance des routiers.



Le chef de l’État habilite les ministres concernés à prendre un arrêté interministériel, pour créer des brigades mixtes de contrôle routier, fixer des points de contrôle sur les corridors routiers.



Sur l’axe Dakar-Bamako, il a été fixé les points de contrôle à Diamniadio, Kidira et Kaffrine.



Ils seront placés sous la supervision des brigades mixtes gendarmerie-douane-eaux et forêts, au niveau des deux premières villes.



Alors que la police se chargera de Kaffrine et Tambacounda.