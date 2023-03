Convention Apostille : "Si on nous a fait confiance, c'est parce qu'on nous considère comme un État sérieux", Me Aissata Tall Sall

Bonne nouvelle pour les Sénégalais de l’extérieur. Désormais, les démarches pour la légalisation et l’authentification des documents administratifs ne seront plus un casse-tête.





En effet, ce jeudi 23 mars, la Convention Apostille est entrée en vigueur au Sénégal. Cette authentification, née le 5 octobre 1961, simplifie les procédures en délivrant un certificat Apostille que l'intéressé peut faire valoir dans les 124 pays contractants de cette convention.





Ce vendredi 24 mars, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur (MAESE) a tenu une réunion d’information et de vulgarisation de cet instrument. La cheffe de la diplomatie sénégalaise, Me Aissata Tall Sall, a salué l’apport de ce nouveau dispositif : “Si un extrait de naissance est délivré à un Sénégalais ici au Sénégal et qu’il veut l’utiliser à l’étranger, si nous mettons le timbre de cette convention, il n’aura pas besoin d’authentifier l’acte en France. Je crois que c’est un gain de temps et d’argent pour les Sénégalais qui sont à l’étranger. Également pour les commerçants qui veulent quitter le Sénégal et se rendre à l’étranger pour leurs affaires.”









Maitre Aissata Tall Sall a souligné que l’adhésion du Sénégal à cette convention était une volonté forte du chef de l’Etat. Elle a rappelé que suite à la ratification de cette certification par l’Assemblée nationale, 121 États ont étudié la candidature du Sénégal, six mois avant son entrée en vigueur. Une formalité pour le Sénégal, étant donné qu’aucun membre n’avait émis de réserve. "Cela veut dire que ces États ont une confiance absolue en la rigueur de l'Administration du Sénégal. Si on nous a fait confiance, c'est parce qu'on nous considère comme un État sérieux et crédible", estime-t-elle.









La ministre a annoncé que les opérations débuteront le 1er avril au ministère des Affaires étrangères et que l'élaboration de l'Apostille sera "entièrement" gratuite.