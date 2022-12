Coups d’État, 3e mandat en Afrique : Les explications du représentant de l’ONUDI

Le représentant de l’ONUDI au Sénégal

Le représentant de l’ONUDI au Sénégal, en Gambie, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et au Sahel a abordé la question des coups d’État en Afrique. Selon Christophe Yvetot, l’instabilité est née de l’insatisfaction des populations.





Invité de l’émission "Jury du dimanche" sur iRadio, il a expliqué que "l’insatisfaction vient du fait de voir dans les pays qui ont toutes les richesses, si vous prenez la Guinée et la plupart des pays qui ont tout sur leur sol, et quand la population reste pauvre, c’est évident qu’après des dizaines d’années, il y a une frustration énorme. De plus, il y a de plus en plus de jeunes. Je pense que si les pays veulent avancer, il faut qu’ils avancent vraiment dans cette voie du développement industriel. Les jeunes préfèrent utiliser leur talent qu’à lancer des pierres dans des manifestations. Donc, si on donne l’opportunité aux jeunes de s’insérer dans la société pour pouvoir avoir un futur plus tôt que de faire des révolutions ou d’émigrer, je pense que c’est ça le cœur".





Sur la question de la limitation des mandats présidentiels, "c’est très compliqué", a-t-il répondu. Par exemple, "aux États-Unis, c’est deux et pas plus. En Allemagne, Angela Merkel a fait quatre mandats. Donc, je n’aurais pas une position tranchée sur le nombre de mandats". L’enjeu, a-t-il insisté, "c’est surtout de satisfaire sa population".